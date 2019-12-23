شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.