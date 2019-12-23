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انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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