شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ردًا على واقعة عواد وأبو جبل في إنستجرام: "كلنا واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود جنش حارس الزمالك على دعم زملائه حراس مرمى الفريق الأبيض، بنشر الصورة الجماعية لهم من التدريبات التى أقيمت اليوم الإثنين، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غدًا الثلاثاء، على استاد السلام، فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال جنش عبر حسابه على "تويتر": "4=1"، فى إشارة منه إلى إنه برفقة الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى حراس الأبيض يعدوا بمثابة شخص واحد يقف لحماية عرين الفريق دعمًا منه للهجوم الذى حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد أبو جبل وعواد بعد الصور الضوئية التى انتشرت بشأن وجود هجومًا متبادل بينهما عبر موقع "إنستجرام" والتى حرص الثنائى عواد وأبو جبل على نفيها وأكدا أنها صور مزيفة ولم يحدث أي هجوم بينهما عبر موقع "إنستجرام".

وعاد جنش اليوم إلى تدريبات الزمالك، بعد فترة غياب وصلت إلى 6 أشهر عقب إصابته فى القدم التى جاءت فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

Advertisements