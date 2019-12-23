شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. هجوم الأهلى من إيليكى إلى أزارو إلى مروان يا قلبى لا تحزن "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات جادة مع نادى لوزيرن السويسرى للظفر بخدمات المهاجم النيجيرى إيليكى لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، ليصبح ثانى الصفقات الحمراء حال التوصل لاتفاق مادى بشأن شرائه، ليلتحق فى وقتها بمحمود عبد المنعم كهربا أولى الصفقات الشتوية الحمراء. وعرض مسئولو الأهلى على لوزيرن مبلغ 2 مليون دولار بجانب إعارة الإنجولى جيرالدو لمدة موسم، المبلغ الذى رفضه مسئولو النادى السويسرى وطالبوا بمبلغ 3 ملايين دولار. فى الوقت الذى يوجد به مهاجمون بالقلعة الحمراء لم يقنعوا جماهير الأهلى بإمكانياتهم، نستعرض أرقام إيليكى المهاجم المنتظر بالنادى الأهلى، وأرقام مروان محسن ووليد أزارو مهاجمى النادى الأهلى خلال الموسم الحالى والموسم الماضي.. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. هجوم الأهلى من إيليكى إلى أزارو إلى مروان يا قلبى لا تحزن "إنفوجراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.