ديانج بجوار السولية فى الوسط وأجايى يقود هجوم الأهلى أمام الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد قليل. ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي بعد قليل في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلًا من: وضم تشكيل الأهلي كلًا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ خط الهجوم: جونيور أجاي. أما البدلاء: شريف إكرامي - محمود متولي - وليد أزارو - وليد سليمان - أحمد فتحي - حسام عاشور - جيرالدو دا كوستا فيما تم استبعاد كل من علي لطفي ومروان محسن ومحمود وحيد.

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