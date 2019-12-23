شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يضرب الإسماعيلى بثنائية نظيفة ويتصدر الدورى مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الإسماعيلى، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

سجل هدفى المقاولون العرب سيف الدين الجزيرى ومحمد سمير فى الدقيقتين 38 و75 من عمر المباراة.. وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 22 نقطة ليتربع على قمة الدورى الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الاسماعيلى عند 13 نقطة.

ظهر الإسماعيلى فى الشوط الأول بمستوى جيد وكان الأكثر استحواذًا على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ونجح المقاولون فى استغلال هجمة مرتدة فى الدقيقة 38 ليحسم الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

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وفى الشوط الثانى، واصل الاسماعيلى السيطرة ولكن المقاولون يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 75 من تسديدة من كرة ثابتة لمحمد سمير، ويشهر الحكم البطاقة الحمراء لمعروف يوسف فى الدقيقة 88، وتنتهى المباراة بفوز المقاولون 2-0.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل يضم: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، ابراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

بينما خاض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد مجدي، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي، أحمد أيمن، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، طارق همام، شيلونجو.