شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر الفيديو المتسبب فى إحالة رضا عبد العال للانضباط والان مع تفاصيل الخبر
وحصل سوبر كورة على فيديو رصد فيه تجاوزات رضا عبد العال والتي كان أبرزها قيامه بالهتاف ضد محمود عاشور قائلاً: "عاشور يا موكوس" وغيرها من الهتافات التي تسببت في حالة من الضيق الشديد للحكم الشهير.
لمشاهدة الفيديو المتسبب في إحالة رضا عبد العال للإنضباط ، اضغط هنا
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