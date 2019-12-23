شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر الفيديو المتسبب فى إحالة رضا عبد العال للانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كواليس إحالة رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة للجنة الانضباط العديد من التجاوزات التي طالت الحكم الدولي السابق محمود عاشور خلال مباراة ديربي المحلة. وحصل سوبر كورة على فيديو رصد فيه تجاوزات رضا عبد العال والتي كان أبرزها قيامه بالهتاف ضد محمود عاشور قائلاً: "عاشور يا موكوس" وغيرها من الهتافات التي تسببت في حالة من الضيق الشديد للحكم الشهير. لمشاهدة الفيديو المتسبب في إحالة رضا عبد العال للإنضباط ، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة ينشر الفيديو المتسبب فى إحالة رضا عبد العال للانضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.