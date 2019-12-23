شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يطالب اتحاد الكرة باختيار أفضل حكام لمبارياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استياءه من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الأخيرة بالدوري، مؤكدًا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية على فريق المقاصة، والتقليل من شأنه.

وأوضح هويدى أن الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطًا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام، مؤكدًا أن المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية .

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وقال هويدى: سبق أن تقدمنا بشكاوى لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس، وبعد مباراة الزمالك فى الدورى، ولم يتم معاقبة أو إيقاف الحكام محمد معروف ومحمد عادل رغم أن الاستوديوهات التحليلية اعترفت بالأخطاء التحكيمية التى ظلمت المقاصة، ولم يتم إيقاف مساعد حكم مباراة طنطا الأخيرة رغم الحملات التحريضية.

وأضاف هويدى: لا اتهم الحكام بالظلم، ولا أسيئ للتحكيم المصرى، ولكن أخشى أن يتأثر بعض الحكام بهذه الحملات ما يسبب ظلمًا تحكيميًا جديد للمقاصة، وأطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار أفضل الحكام لمباريات المقاصة ورقابة المباريات بشدة لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق.