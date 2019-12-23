شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: أرضية ملعب مباراة الزمالك وزيسكو "جيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية الذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

وأكد هاني زادة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أرضية الملعب جيدة، ومدرجات الملعب تتسع لـ40 ألف مشجع.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقاط بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.