شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حارس الزمالك يقرر الرحيل من نادي سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت العلاقة بين عمر صلاح حارس الفريق الكروي الأول بنادي سموحة وإدارة ناديه لطريق مسدود بسبب رغبة اللاعب في المشاركة أساسيًا في المباريات الخاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز. وعاني حارس الزمالك السابق من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق سموحة منذ انضمامه الصيف الماضي من القلعة البيضاء، وهو ما جعل اللاعب مهددًا بالاستبعاد من القائمة الدولية للفراعنة في الأولمبياد. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

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