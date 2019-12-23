الاتحاد السكندرى يهاجم الأهلى بـ"سيسه وأوكوى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي: في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم Advertisements خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت. خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أكوي بينما تضم مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي، هشام محمد، صبري رحيل، محمود شعبان، أحمد حجي، إسلام جمال، خالد قمر

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