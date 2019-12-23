شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر صورة جماعية لـ"حراسه" ردًا على واقعة "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورة جماعية لحراس مرمى الفريق بعد الصور التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة للثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسى مرمى الفريق والتى شهدت هجومًا متبادلاً بينهما والتى حرص الثنائى على نفيها وأكدا أنها صورًا مزيفة ولم يحدث أي هجوم بينهما عبر موقع "إنستجرام".

كما جاءت الصورة الجماعية على هامش المران الجماعى الأخير للفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غدًا الثلاثاء، على استاد السلام، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز التى شهدت عودة جنش حارس مرمى الأبيض، لأول مرة، لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق عقب شفائه من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى منذ ما يقرب من ستة أشهر.