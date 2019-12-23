شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعاين أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
وحرص فايلر فور وصول حافلة فريق الأهلى لاستاد القاهرة على النزول لملعب اللقاء وتفقد أرضية الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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