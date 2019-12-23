فايلر يعاين أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري. وحرص فايلر فور وصول حافلة فريق الأهلى لاستاد القاهرة على النزول لملعب اللقاء وتفقد أرضية الملعب. ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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