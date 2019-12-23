"الغندور" حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ): أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات غدا /الثلاثاء/، في منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز. ويدير أحمد الغندور لقاء الإنتاج الحربي والزمالك ويعاونه كلا من أحمد توفيق وشريف عبد الله ،ومبروك نبيل حكما رابعا. ويقود الحكم محمود البنا مواجهة طنطا وأسوان ويعاونه كلا من كريم مهيا وتامر سمير، ومحمد علاء هاشم حكما رابعا. ويدير محمد يوسف مباراة إف سي مصر ومصر المقاصة ويعاونه كلا من أحمد لطفي ومصطفى حسن، ومحمد الشناوى حكما رابعا.

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