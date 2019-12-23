مباشر الدوري.. الأهلي والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بعد تحقيقه للعلامة الكاملة في أول سبع جولات برصيد 21 نقطة، ويليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة بعد خوض 9 مباريات.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.

تشكيل الاتحاد: عماد السيد، محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، خالد الغندور، رزاق سيسيه، إيمانويل أكوي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..