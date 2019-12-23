تشكيل الأهلي.. الشيخ أساسيا أمام الاتحاد.. ومروان ضمن المستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وظهر في التشكيل أحمد الشيخ في الخط الهجومي للفريق في ظل غياب رمضان صبحي للإصابة، كما عاد عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة ليجاور المالي أليو ديانج في وسط الملعب.

ويلعب سعد سمير في خط الدفاع بجوار أيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد الشيخ.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، محمود متولي، وليد سليمان، حسام عاشور، أحمد فتحي، جيرالدو، وليد أزارو.

وتم استبعاد كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن من قائمة الفريق.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري بعد تحقيقه للعلامة الكاملة في أول سبع جولات برصيد 21 نقطة، ويليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات.