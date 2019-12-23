محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لأسوان، كواليس إصابة الإثيوبي أوميد أوكري، جناح الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال صاروخ في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن أحد الأطباء أكد إصابة أوكري بقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء الأشعات اللازمة.
وأضاف، أنه سيتم عرض اللاعب يوم الخميس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، لإجراء الفحص اللازم للتأكد من إصابته بالرباط الصليبي، وإجراء الجراحة في اليوم التالي حال التأكد".
وأشار إلى أن إصابة اللاعب أوكري وتعرض أحمد عبدالظاهر الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم ستؤثر على الفريق.
وأوضح، أنه في ظل اصابة اوكري وعبد الظاهر، يكثف النادي جهوده للبحث عن لاعبين لدعم الفريق خلال انتقالات يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة أوميد أوكري بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.