أسوان يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة أوميد أوكري بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لأسوان، كواليس إصابة الإثيوبي أوميد أوكري، جناح الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال صاروخ في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن أحد الأطباء أكد إصابة أوكري بقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء الأشعات اللازمة.

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وأضاف، أنه سيتم عرض اللاعب يوم الخميس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، لإجراء الفحص اللازم للتأكد من إصابته بالرباط الصليبي، وإجراء الجراحة في اليوم التالي حال التأكد".

وأشار إلى أن إصابة اللاعب أوكري وتعرض أحمد عبدالظاهر الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم ستؤثر على الفريق.

وأوضح، أنه في ظل اصابة اوكري وعبد الظاهر، يكثف النادي جهوده للبحث عن لاعبين لدعم الفريق خلال انتقالات يناير.