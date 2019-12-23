المقاولون يُزيد من أوجاع الإسماعيلي بثنائية ويحتل الصدارة مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزا على نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي مصطفى، أحمد أيمن

خط الوسط: محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: طارق همام، شيلونجو

على الجانب الآخر، استعان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أحمد الشيمي.

خط الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس ادوارد.

وسجل هدف التقدم لفريق المقاولون العرب اللاعب سيف الدين الحزيري في الدقيقة 38 بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق امير عابد حولها برأسه اللاعب الجزيري في الشباك.

وأحرز محمد سمير الهدف الثاني لفريق المقاولون في الدقيقة 74، لتزداد صعوبة المهمة على الدراويش.

وبتلك النتيجة وصل فريق المقاولون العرب 22 نقطة واحتل صدارة الدوري مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد حيث يملك الفريق الأحمر 21 نقطة وخلفه الاتحاد 1 نقطة.

وعلى الجانب الأخر واصل الإسماعيلي نتائجة السلبية بالخسارة للمباراة الثنائية على التوالي، وبذلك تجمد رصيده عند 13 نقطة بالمركز التاسع.