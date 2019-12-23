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رابطة الليجا تُعلن موعد ديربي العاصمة مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (إفي):

أعلنت رابطة "لا ليجا" موعد مباراة الدربي بين وأتلتيكو مدريد التي ستقام ضمن مواجهات الأسبوع 22 من البطولة.

ووفقًا لما أعلنته رابطة لا ليجا، فإن المباراة ستقام في الأول من فبراير المقبل في تمام الـ16:00 بالتوقيت المحلي ضمن منافسات الأسبوع الـ22، والذي سينطلق في 31 يناير المقبل بمواجهة فياريال وأوساسونا.

يذكر أن مواجهة الدور الأول التي أقيمت على ملعب (واندا متروبوليتانو) كانت قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل الفريق الملكي وصافة "الليجا" برصيد 37 نقطة -وبفارق نقطتين عن المتصدر - بينما يحل الأتلتي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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