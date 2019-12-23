ترند 2019.. محمد صلاح يستمر في حصد الألقاب ويبهر العالم

تصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تريندات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، على مدار عام 2019، بتصريحات وأهداف مثيرة عدة، وحصد كالعادة عدد من الجوائز.
أفضل لاعب
وتوج محمد صلاح بجائزة الأفضل فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى 2017، و2018، واستلمها في يناير 2019 فى إنجاز جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات الفردية التى يحققها منذ انضمامه لنادى ليفربول.
وقد توج صلاح بالجائزة بعد حصوله على 567 نقطة، مقابل حصول ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي على 440 نقطة، أما الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي حصل على 197 نقطة.
وتم اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عبر لجنة "كاف" الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام، والأساطير، بجانب مدربى الأندية المتأهلة للدور ربع النهائى بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومدربى وقادة المنتخبات الـ 54.
فخر العرب
وتصدر هاشتاج " فخر العرب"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب اختيار اللاعب الدولى، كأفضل لاعب فى أفريقيا عبر لجنة "كاف" بعد حصوله على 567 نقطة، ليتفوق على زميله ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى برصيد 440 نقطة.
دوري أبطال أوروبا
وحصد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.
وتعد أخر مرة حصل ليفربول الإنجليزى على
هداف الدوري الانجليزي
وحصل صلاح، على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال.
وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي وهو نفس رصيد السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال من الأهداف.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يتوج فيها محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعدما سبق وأن توج بها العام الماضي بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفاً.
جائزة موقع جول
كما توج أبو صلاح بالمركز الثالث فى استفتاء أفضل لاعب فى العالم الذى أجراه موقع جول العالمى.
ووفقا للشبكة العالمية فإن فان دايك مدافع ليفربول فاز بالمركز الأول وجاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة فى المركز الثانى بينما حل كريستيانو رونالدو فى المركز الرابع وساديو مانى لاعب ليفربول فى المركز الخامس.
واحتل الدولي المصري بالمركز الخامس بين أفضل 30 لاعبًا في العالم بالقائمة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لا عب في العالم2019.
السوبر الاوروبي
كما حصد صلاح مع ليفربول السوبر الاوروبي امام تشيلسي، وتوج بلاعب الشهر 3 مرات، في فبراير ومارس ومايو.
كما توج بافضل لاعب من بي بي سي، وحصد رابع أفضل لاعب في العالم من فرانس فوتبول.
وتبقى لمحمد صلاح مباريتان في عام 2019، الأولي يوم الخميس القادم في جولة البوكسينج داي أمام ليستر سيتي، والثانية والأخيرة ضد وولفرهامبتون في 29 من الشهر الجاري.
أهداف صلاح
ومنذ بداية شهر يناير لعام 2019، خاض صلاح 47 مباراة في مختلف البطولات مع ليفربول، وسجل خلالها 24 هدفاً ما بين الموسم الماضي والحالي، بواقع 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح 26 هدفاً خلال عام 2019 مع ليفربول ومنتخب مصر خلال 51 مباراة، بمعدل نصف هدف في المباراة الواحدة.
وتمكن من صناعة 12 هدفاً خلال عام 2019، بينما صنع هدفين رفقة منتخب بلاده مصر، وبالتالي قدم 14 تمريرة حاسمة بالمجمل، علماً أنه صنع 15 هدفاً خلال عام 2018 الأفضل في مسيرته.
كأس العالم للأندية
وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية التى توج بها الريدز على حساب فلامنجو البرازيلي.
وقدم صلاح أداءا مميزا في البطولة وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الولى ضد مونتيري المكسيكي.
ورفع أبو صلاح رصيده إلى 3 ألقاب مع نادي ليفربول الانجليزي منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي.
وتوج ليفربول بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية للمرة الاولى في تاريخه بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 – 0 في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "خليفة" الدولي بالعاصمة القطري "الدوحة".
وبات محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.
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