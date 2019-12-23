ترند 2019.. محمد صلاح يستمر في حصد الألقاب ويبهر العالم

تصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تريندات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، على مدار عام 2019، بتصريحات وأهداف مثيرة عدة، وحصد كالعادة عدد من الجوائز.

أفضل لاعب

وتوج محمد صلاح بجائزة الأفضل فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى 2017، و2018، واستلمها في يناير 2019 فى إنجاز جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات الفردية التى يحققها منذ انضمامه لنادى ليفربول.

وقد توج صلاح بالجائزة بعد حصوله على 567 نقطة، مقابل حصول ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي على 440 نقطة، أما الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي حصل على 197 نقطة.

وتم اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عبر لجنة "كاف" الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام، والأساطير، بجانب مدربى الأندية المتأهلة للدور ربع النهائى بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومدربى وقادة المنتخبات الـ 54.

فخر العرب

وتصدر هاشتاج " فخر العرب"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب اختيار اللاعب الدولى، كأفضل لاعب فى أفريقيا عبر لجنة "كاف" بعد حصوله على 567 نقطة، ليتفوق على زميله ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى برصيد 440 نقطة.

دوري أبطال أوروبا

وحصد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتعد أخر مرة حصل ليفربول الإنجليزى على