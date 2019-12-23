طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد امام الأهلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في السايعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة

في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإتحاد كالتالي:

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، أسامة العزب

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، نور السيد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه

الهجوم: ايمانويل اوكوي