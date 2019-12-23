أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في السايعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرةفي إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الإتحاد كالتالي:
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، أسامة العزب
خط الوسط : أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، نور السيد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه
الهجوم: ايمانويل اوكوي
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد امام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.