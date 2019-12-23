المقاولون العرب يفوز على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتًا

تمكن المقاولون العرب من تحقيق فوزاً مستحقاً على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

افتتح المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق سيف الدين الجزيري، بعد كرة عرضية رائعة أرتقى لها النجم التونسي الغير مراقب ليودعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني من ركلة حرة، لعبها

محمد سمير خدعت دفاع الإسماعيلي وحارس مرماه لتمر نحو الشباك معلنة عن هدف ثاني للمقاولون بالدقيقة 74.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم أحمد جمال البطاقة الحمراء في وجه معروف يوسف لاعب المقاولون، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل ذئاب الجبل الدقائق المتبقية بعشر لاعبين، ولكن لم يتمكن لاعبي الإسماعيلي

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من إستغلال النقص العددي لإحراز هدف شرفي على الأقل في ظل العجز الهجومي الواضح، والدفاع القوي من المقاولون.

وقدم المقاولون العرب أداء جيد طوال المباراة استحق عليه الحصول على الثلاث نقاط، بينما لم ظهر الإسماعيلي بمستوى هزيل مختلف عن ما قدموه في مباراة الاهلي يوم الخميس الماضي.

وبتلك النتيجة يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 22 ليحتل صدارة الدوري الممتاز مؤقتًا، بإتنظار ما ستسفر عنه مواجهة الأهلي والإتحاد السكندري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 في المركز التاسع.