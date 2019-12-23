بتروجت يصدر بيانًا يكشف مهزلة الأخطاء التحكيمية في لقاء منتخب السويس

أصدر نادي بتروجت بيانا في أعقاب المهزلة التحكيمية في لقاء فريقه أمام منتخب السويس بستاد السويس والتي خسر فيها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف وطرد الحكم سعيد حمزة للاعبين اثنين من بتروجت وتوجيه 5 إنذارات للاعبي الفريق، جاء فيه:

في ظل اهتمام الدولة بالرياضة والاستثمار في هذا المجال، وفي ظل التأكيد علي مبدأ العدالة واللعب النظيف في جميع مبارايات دوري كرة القدم، فوجئ مجلس إدارة نادي بتروجت

اليوم بظلم تحكيمي كبير تعرض له فريق النادي في مباراته مع

منتخب السويس بالسويس، حيث قام الحكيم سعيد حمزه بتوقيع خمس إنذارات للاعبين وطرد للاعب محمود عماد بالشوط الأول واللاعب أحمد عبدالرسول في نهاية المباراة دون وجه حق، مما أدي إلي هزيمة الفريق 1/2 بعد أن كان متقدما 1/صفرفي بداية المباراة وقبل حالة الطرد مباشرة.

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وعليه يعبر مجلس الإدارة عن كامل استياءه ممنا حدث في المباراه، وسيتم تقديم شكوي رسمية إلي اتحاد الكرة اعتراضا علي الأداء السيئ للحكم سعيد حمزة.

ويهيب النادي بلجنة الحكام أن تحقق في الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم سعيد حمزة اليوم في حق نادي بتروجت والتي أدت إلي خروج المباراة بشكل غير عادل فالجميع يعلم تاريخ بتروجت في الدوري الممتاز، وأسباب هبوط الفريق الموسم الماضي.

لذا يطالب مجلس الإدارة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وكذلك الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالعدالة التحكيمية لجميع الفرق في مجموعة القاهرة.