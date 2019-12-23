محافظ الدقهلية لفريق المنصورة :" مش عاوزكم تخذلوني في مباراة الغد"

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نادي المنصورة الرياضي وكان في استقباله المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة النادي والتقي بفريق النادي والجهاز الفني .

وأكد محافظ الدقهلية علي تقديم كل الدعم المعنوي والمادي واللوجستي ليعود نادي المنصورة الي عصر البطولات والانتصارات وليعود للمنافسة مع الفرق الكبرى بالدوري الممتاز.

وتابع مختار قائلًا نريد فريق قوي علي قدر المسئولية وعلي قلب رجل واحد مثل الجيل الذهبي القديم لنادي المنصورة وان القادم أفضل ليس بالكلام ولكن بالأفعال وبالإصرار علي الفوز وعلي الصعود لأن النادي يمثل محافظة الدقهلية كلها ونريدها في المقدمة والصدارة دائمًا .

ووعد المحافظ بحضورمبارة الغد المقامة في استاد المنصورة لدعمهم معنويًا قائلًا "مش عايزكم تخذلوني عايزين نفرح الجماهير بكرة"." .

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مجلس إدارة النادي بصرف مكافأة مالية للاعبي الفريق اليوم قبل مبارة الغد تحفيزًا وتشجيعًا لهم .

وليعود للمنافسة مع الفرق الكبرى بالدوري الممتاز.وتابع مختار قائلًا نريد فريق قوي علي قدر المسئولية وعلي قلب رجل واحد مثل الجيل الذهبي القديم لنادي المنصورة وان القادم أفضل ليس بالكلام ولكن بالأفعال وبالإصرار علي الفوز وعلي الصعود لأن النادي يمثل محافظة الدقهلية كلها ونريدها في المقدمة والصدارة دائمًا .ووعد المحافظ بحضورمبارة الغد المقامة في استاد المنصورة لدعمهم معنويًا قائلًا "مش عايزكم تخذلوني عايزين نفرح الجماهير بكرة"." .ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مجلس إدارة النادي بصرف مكافأة مالية للاعبي الفريق اليوم قبل مبارة الغد تحفيزًا وتشجيعًا لهم .

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