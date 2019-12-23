شاهد.. مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مبشر لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي تجمعهما على استاد القاهرة، في السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات لجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

يبحث الأهلى، متصدر الدورى، عن مواصلة انتصاراته، بعدما حصد العلامة الكاملة بسبعة انتصارات من دون تعادل، أو هزيمة برصيد 21 نقطة، فى مواجهة الاتحاد الذى قدم بداية رائعة ويحتل المركز الثانى برصيد

20 نقطة، وإن كان الأهلى له لقاء مؤجل ضد المصرى بجانب مواجهة أخرى أمام الزمالك.

مواجهة المتصدر والوصيف تطغى على صدام الفريقين الليلة باستاد القاهرة بجانب أن الصراع التكتيكى خارج الخطوط يبدو جديرًا بالمتابعة بين المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى يراهن على أفكاره الهجومية، وطلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، الذى يتسلح

بالأفكار الدفاعية وصلابة الخط الخلفى لزعيم الثغر.

الأهلى يتطلع لفوز ثامن على التوالى بالدورى، وبدأ الاستعداد بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز الأخير على حساب الإسماعيلى، كما عقد فايلر جلسات مع لاعبيه طالبهم بالتركيز الشديد فى لقاء الاتحاد لإنهاء هذه المرحلة بالنجاح الكامل قبل التفكير فى لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوى.

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فى المقابل، حاول طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، علاج آثار الإجهاد مع توالى اللقاءات، بجانب أن الاتحاد ذاكر الأهلى جيدًا لمحاولة إيقاف مسيرة انتصارات الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية.

شاهد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري