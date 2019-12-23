جونيور أجاي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر في مواجهة الاتحاد بالجولة العاشرة من الدوري. من الدوري. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، حسين الشحات. الهجوم: جونيور أجاي.

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