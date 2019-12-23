المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويطالب بتحكيم عادل

أبدي وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استيائة من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الاخيرة بالدوري، مؤكدا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية علي فريق المقاصة ،والتقليل من شأنه.

وأوضح هويدي، ان الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغط علي الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدأة الرأي

العام، مؤكدا أن المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة اكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيمية.

وقال هويدي، سبق ان تقدمنا بشكاوي لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس، وبعد مباراة الزمالك

في الدوري، ولم يتم معاقبة أو إيقاف الحكام محمد معروف ومحمد عادل رغم أن الاستديوهات التحليلية اعترفت بالأخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة ، ولم يتم ايقاف مساعد حكم مباراة طنطا الأخيرة رغم الحملات التحريضية.

وأضاف مدير الكرة بالمقاصة قائلا، "لا أتهم الحكام بالظلم، ولا أسيئ للتحكيم المصري، ولكن أخشي يتأثر بعض الحكام بهذه الحملات مما يسبب ظلما تحكيمي جديد للمقاصة، واطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار افضل الحكام لمباريات المقاصة ورقابة المباريات بشدة لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق".