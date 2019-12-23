المقاولون يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق المقاولون العرب الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه الإسماعيلي متقدما بهدف دون رد في المباراةالتي تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
سجل الهدف سيف الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
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