أعلن الاتحاد المصري للسلاح تلقيه دعوة رسمية من دولة البحرين من أجل المشاركة في منافسات لبطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة. 20 سنة. ونشر الاتحاد صورة الدعوة الواردة من اتحاد البحرين للسلاح والتي تؤكد مشاركته في البطولة خلال الفترة من ١٧ حتى ١٨ يناير المقبل ٢٠٢٠. الفترة من ١٧ حتى ١٨ يناير المقبل ٢٠٢٠. وأكد الاتحاد أن المشاركة ستكون من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد وذلك للمصنفين الثمانية الأوائل على أن يتحمل النادى أو الهيئة التكاليف الخاصة بالبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد السلاح يتلقى دعوة من البحرين للمشاركة في كأس العالم للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.