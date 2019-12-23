رسميًا | فونكل يجدد تعاقده مع دوسلدورف لعام جديد

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف اليوم الإثنين عن تجديد عقد مدربه فريدهيلم فونكل حتى 2021 بشرط بقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال لوتز فانينستيل مدير الكرة في دوسلدورف “فونكل قام بمساهمة كبيرة في وصول فورتونا لهذه المكانة”.

وتولى فونكل تدريب دوسلدورف في 2016 وصعد بالفريق للدرجة الأولى في 2018 حيث انهى الفريق الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز العاشر لكنه يحتل الآن المركز الثالث من القاع مع نهاية الدور الأول.

وقال فونكل “فخور بأستمرار مسارنا، يمكنني تخيل بقاءنا في الدرجة الأولى، هذا الأمر لم يحدث فقط بعد الفوز على يونيون برلين 2 1/”.