جوارديولا لا يُفكر في مغادرة مانشستر سيتي حتى لو فشل هذا الموسم

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين إنه يخطط للبقاء مع النادي الموسم المقبل ردا على تكهنات بشأن أحتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من أربع سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 يتضمن “بنداً” يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي إذ يتأخر فريق جوارديولا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عاماً إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي.

وأضاف جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الجمعة المقبل “هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة.

“أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. أرتفع أداء الفريق كثيراً والتوقعات عالية وسنرى ما إذا كان قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط”.

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وأضاف “سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات. لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل”.

وسيواجه سيتي منافسه ولفرهامبتون واندرارز الذي يحتل المركز السادس. وأشاد جوارديولا بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي خسر فريقه مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري.

وقال جوارديولا “ولفرهامبتون دائما أحد أقوى المنافسين. ما يفعله نونو شيء مذهل. إنها واحدة من أصعب المباريات. يقدم الفريق على ملعبه أداء منظما للغاية ويتسم بالسرعة في الهجوم.

“نأمل أن نحافظ على الأداء الذي ظهرنا به في الأسابيع والمباريات الأخيرة”.

وأكد جوارديولا أن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب الوسط لم يتعرض لسوء بعد إصابة بشد عضلي خلال الفوز على ليستر سيتي يوم السبت الماضي لكن سيستمر غياب دايفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وجون ستونز للإصابة.