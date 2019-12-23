نتيجة مباراة الأهلي والإتحاد السكندري فى الدوري المصري

يواجه الأهلي – متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز – اختبارًا صعبًا عندما يستضيف الاتحاد السكندري، فى مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

فإما تحسم نتيجتها الصدارة المطلقة للفريق الأحمر أو يستعيد الاتحاد السكندري زمام الأمور بصدارة مؤقتة جديدة لحين انتهاء الأهلي من جميع مبارياته المؤجلة.

وتنطلق مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

الاهلي يتصدر المسابقة بالعلامة الكاملة21 نقطة من 7 مباريات، ويليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين.

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يستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للأصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً .

تنقل قناتى أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدوري.