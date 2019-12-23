اونلاين | «أونلاين AHLY»مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي on SPORT اونلاين PLUS

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر، يلتقي فريقي الاهلي والاتحاد السكندري ضمن إحدي مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2020 اليوم 23-12-2019، النادي الأحمر في مواجهة لن تكون سهله أبداً من أجل الثأر من زعيم الثغر الذي فاز عليه في العام الماضي بنتيجة كبيرة، فهل ينجح بقيادة فايلر في المرور من الفريق السكندري القوي هذا الموسم، والذي يتواجد في مراكز متقدمة، وبات يملك عناصر جيدة للغاية، يذكر أن المارد الأحمر هذا الموسم قطار يدهس الجميع ولا يبالي وذلك بسبع إنتصارات علي التوالي، تحققت فيها العلامة الكاملة، ويتواجد الفريق في هذه المكانة بأداء جيد أيضا مع المدرب السويسري، بينما يأمل الزعيم السكندري في مفاجأة من أجل الخروج بشكل جيد من اللقاء.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:40 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق المعلق أيمن الكاشف..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر في لقاء اليوم الاثنين 23 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والاتحاد السكندري مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

سيتم وضع البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري قبل اللقاء بساعة تابع..

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تشكيلة الاهلي ضد الاتحاد السكندري

من المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام فريق الاتحاد السكندري بالتشكيل التالى:

المرمى محمد الشناوي.

الدفاع علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

وسط دفاع أليو ديانج – عمرو السولية.

وسط هجوم حسين الشحات – مجدي “أفشة” – جونيور أجايي.

الهجوم وليد أزارو.