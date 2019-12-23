اونلاين | كورة ماتشElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم

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يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات، حيث تمكن من الفوز في جميع مبارياته حتى الآن. يمتلك الأهلي خط دفاع حديدي، حيث استقبل مرماه هدف واحد فقط وذلك عقب قيادة السويسري رينيه فايلر للفريق الذي ضرب جميع التوقعات منذ إعلان تدريبه للمارد الأحمر.

وعلى الجانب الآخر، يقدم الاتحاد موسم أكثر من رائع تحت قيادة طلعت يوسف الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة فقط مما يشير إلى مواجهة مثيرة للغاية ومن العيار الثقيل مع الأهلي كما أنه من المحتمل أن تعلن المواجهة عن ظهور منافس جديد لبطل الدوري أو أنه سيلحق مبكرًا بعيدًا عن أقرب منافسيه.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج - جونيور أجايي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة

خط الهجوم : وليد سليمان - وليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

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5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي :

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