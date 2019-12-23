اونلاين | «HD كورة ستار» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت ahly رابط الاهلي مباشر متعددة NOW

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري تقام مساء اليوم، الإثنين، مباراة هامة تجمع ناديا الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي ستحدد متصدر ترتيب البطولة حتى الأسبوع القادم.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة من سبع مباريات، بينما يتواجد الاتحاد ثانيًا برصيد 20 نقطة جمعهم من تسع مواجهات.

صدارة مطلقة

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الاتحاد من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المسابقة والحفاظ على سجله كامل الانتصارات منذ انطلاق الموسم الجاري من الدوري المصري.

فوز الأهلي على الاتحاد سيمنحه أفضلية خاصة في خوضه لسبع مباريات فقط، مما يجعله أقل من الاتحاد بمباراتين، وهو ما يمكنه من الابتعاد بالصدارة أكثر في حال فوزه بمؤجلاته.

أما الاتحاد فيتطلع للعودة من القاهرة إلى الأسكندرية بالفوز من أجل تصدر الترتيب في موسمه الاستثنائي، لينتظر بعدها ما تسفر عنه مؤجلات الأهلي.

آخر المواجهات

المباراة الأخيرة بين الفريقين كانت في الموسم الماضي من الدوري المصري، وتحديدًا في شهر أبريل، وحينها نجح الأهلي في الفوز بثنائية علي معلول وصالح جمعة.

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لكن مباراة الدور الأول من البطولة شهدت نجاح الاتحاد في العودة من القاهرة بثلاث نقاط، بعدما تفوق على الأهلي بأربعة أهداف لثلاث في مواجهة مثيرة.

الاتحاد يرغب في تكرار فوزه الأخير على الأهلي من أجل ترسيخ منافسته للأحمر، بالإضافة إلى زيادة معنويات لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي في ذهاب دور الثمانية من البطولة العربية يوم السبت القادم.

قوام الفريقين

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد شهدت عودة الثنائي أحمد فتحي وعمرو السولية بعد غيابهما في الفترة الماضية بداعي الإصابة، لكنها تشهد استمرار غياب رامي ربيعة.

أما طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد فقرر الاستعانة بقائمة بها رباعي هجومي قوي يمتثل في رزاق سيسيه، أحمد رفعت، خالد قمر وأكوي.

هروب من الذئاب

لقاء الأهلي والاتحاد سيقام بعد دقائق قليلة من نهاية مواجهة المقاولون الذي ينافس على الصدارة أيضًا، ضد الإسماعيلي في الجولة نفسها.

المقاولون يمتلك في رصيده 19 نقطة وسيكون بإمكانه التقدم للصدارة مؤقتًا على حساب الأهلي والاتحاد إذا حقق الفوز على الإسماعيلي، وهو ما يزيد من المواجهة القاهرية السكندرية.

بطاقة المباراة

الفريقان: الأهلي والاتحاد السكندري

المناسبة: الجولة 10 من الدوري المصري

المكان: استاد القاهرة

التاريخ: 23 ديسمبر 2019

الموعد: 07:30 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون سبورت وتايم سبورتس