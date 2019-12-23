اونلاين | كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (On Spo

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على دراسة زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة، حيث عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

وأكد فايلر للاعبيه على انزعاجه الشديد من فكرة تأخر التهديف في مباراتي حرس الحدود والاسماعيلي الأخيرتين، طالبا منهم ضرورة استغلال أنصاف الحلول والفرص واللجوء إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء خاصة مع التكتلات الدفاعية التي يلعب بها المنافسين أمام الأهلي.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019.. يستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

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كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم أجاي وقفشة وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

ومن المتوقع أن يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون : محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه على معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وسعد سميرفي خط الدفاع ،وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" في خط الوسط، أمامهما حسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وفي الهجوم المغربي وليد أزارو.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019

في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. حرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من آزرهم وطالبه بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وليد سليمان،فيما يحتل الاتحاد السكندري وصافة ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة.