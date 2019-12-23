اونلاين | يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019.. يستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم أجاي وقفشة وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

ومن المتوقع أن يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون : محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه على معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وسعد سميرفي خط الدفاع ،وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" في خط الوسط، أمامهما حسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وفي الهجوم المغربي وليد أزارو.