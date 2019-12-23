اونلاين | live ahly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 رابط Ahly

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live ahly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 رابط Ahly والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم (الاثنين) على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.