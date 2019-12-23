رياضة | عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت، عن الصفقة الثانية المُنتظرة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي سيبرمها مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد غنيمة، أن الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي مع رجب بكار مدافع بيراميدز سبورت، من أجل اللعب وارتداء قميص الفريق مطلع العام الجديد.

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وأضاف غنيمة، أن النادي الأهلي، من الوارد أن يعلن إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع اللاعب وناديه.

وكان الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي، في صفقة انتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.