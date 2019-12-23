رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي بعد قليل في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ
خط الهجوم : جونيور أجاي.
أما البدلاء :-
شريف إكرامي - محمود متولي - وليد أزارو - وليد سليمان - أحمد فتحي - حسام عاشور - جيرالدو دا كوستا
فيما تم استبعاد كلًا من علي لطفي ومروان محسن ومحمود وحيد.