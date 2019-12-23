رياضة | مباريات شرسة لفاركو والرجاء والبلدية والأوليمبي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات شرسة لفاركو والرجاء والبلدية والأوليمبي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقة وشرسة.

1- أبو قير مع فاركو

يستضيف فريق أبو قير صاحب المركز السادس بقيادة علاء نوح برصيد 12 نقطة فريق فاركو المتصدربقيادة أحمد عاشور برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز فاركو على الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة، وتلقى أبو قير الهزيمة من دكرنس بهدفين مقابل هدف.

2- بيلا مع غزل المحلة

يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الأخير بقيادة الشحات غنيم، برصيد 4 نقاط مع فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، انسحاب فريق بيلا أمام فريق الحمام بعد 5 دقائق من بداية المباراة،وفاز غزل المحلة على شقيقه بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

3- الرجاء مع دمنهور

على ملعب مركز شباب مطروح، يخوض فريق الرجاء صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد ساري برصيد 15 نقطة مواجهة قوية، مع فريق دمنهور صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، سقوط الرجاء أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة، وخسر دمنهود من المنصورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين,

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4- بلدية المحلة مع دكرنس

يواجه فريق بلدية المحلة صاحب المركز السابع بقيادة رضا عبد العال برصيد 12 نقطة، نظيره، فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن الجمل برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز دكرنس على أبو قير بهدفين مقابل هدف، وهزيمة بلدية المحلة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

5- الأوليمبي مع الحمام

يلاقي فريق الأوليمبي صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد الكأس نظيرة، فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة مجدى طلبه، ويملك كل منهما 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز فريق الحمام على فريق بيلا بالانسحاب، وتعادل الأوليمبي مع المالية بهدف لكل منهما .

6- المنصورة مع المالية

يلتقي فريق المنصورة صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 10 نقاط مع فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية، فوز المنصورة خارج ملعبة على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل فريق المالية مع فريق الأوليمبي بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 21 نقطة

2- غزل المحلة 17 نقطة

3- الرجاء 15 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- دكرنس 14 نقطة

6- أبو قير 12 نقطة

7- بلدية المحلة 12 نقطة

8- الأوليمبي 11 نقطة

9- الحمام 11 نقطة

10- المنصورة 10 نقاط

11- المالية 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط