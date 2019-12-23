رياضة | حصاد 2019.. من "فضيحة" الأهلي لـ"نكسة" الفراعنة وأبرز اخفاقات الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. من "فضيحة" الأهلي لـ"نكسة" الفراعنة وأبرز اخفاقات الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عام 2019 من الانتهاء والذي شهد العديد من الإخفاقات للكرة المصرية، على مستوي الأندية والمنتخبات عربيًا وإفريقيا، وأبرزها إخفاقات المنتخب الوطني الأول، والذي قدم خلال هذا العام نتائج وأداء مخيبًا للآمال، ويتمني الجمهور المصري أن يذهب ذلك "طي النسيان"، ويكون العام الجديد حافل بالإنجازات الكروية لمصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز إخفاقات الكرة المصرية خلال عام 2019:

1- اخفاق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019:

أبرز إخفاقات الكرة المصرية في عام 2019، هو فشل منتخب مصر الأول في تجاوز دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا للكبار والتي استضافتها مصر خلال شهر يونيو الماضي، حيث سقط منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، وودع البطولة القارية مبكرًا، ليواصل الغياب عن منصة التتويج القارية للنسخة الخامسة علي التوالي من البطولة الإفريقية، وكان آخر ألقاب المنتخب الإفريقية لقب نسخة عام 2010.

2- سقوط مُدوي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

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شهد العام الحالي 2019 سقوط مدوي للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعرض الفريق الأحمر لخسارة فادحة أمام فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة، ليسجل الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية، وفاز الأهلي 1- 0 في لقاء الإياب لكنه لم يكن كافيًا لتأهله ليودع البطولة مبكرًا.

3- هزيمة قاسية للاتحاد السكندري بالبطولة العربية:

رغم نجاح فريق الاتحاد السكندري في الصعود للدور ربع النهائي للبطولة العربية 2018 – 2019، لكنه تلقي هزيمة ثقيلة أمام فريق الهلال السعودي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بالسعودية، وتعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الإياب، ليودع الفريق السكندري منافسات البطولة العربية.

4- بداية مُخيبة لمنتخب الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا:

جاءت انطلاقة منتخب مصر بقيادة "حسام البدري" في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 "مُخيبة" لآمال الجماهير المصرية، بعدما تعادل منتخب الفراعنة في مباراتين متتاليتين أمام كينيا 1-1، وأمام جزر القمر بدون أهداف، ليحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين فقط.

وخاض منتخب مصر 12 مباراة خلال عام 2019، حقق 7 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر مباراتين فقط أمام منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا الماضية.