رياضة | الغندور يدير لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور يدير لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أاعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أسماء حكام مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى الممتاز على النحو التالى:
- طنطا وأسوان : محمود البنا وكريم مهيا وتامر سمير .. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا
- إف سى مصر ومصر للمقاصة : محمد يوسف واحمد لطفى ومصطفى حسن .. ومحمد الشناوى حكما رابعا
- الانتاج الحربي والزمالك : أحمد الغندور وأحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا