رياضة | أسطورة زملكاوية توجه رسالة قوية إلى اللاعبين قبل لقاء الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة زملكاوية توجه رسالة قوية إلى اللاعبين قبل لقاء الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود أبو رجيلة المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بتوجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الأبيض، قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري العام.

وكتب أبو رجيله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك احذروا الفتنه و كونوا على قلب رجل واحد.. الزمالك فوق الجميع".

وجاءت رسالة أبورجيلة إلى اللاعبين بعد انتشار عدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بين ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.