رياضة | إصابة نجم أسوان بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم أسوان بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجراها، الإثيوبي أوميدا أوكري مهاجم نادي أسوان اليوم الاثنين، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض أوكري للإصابة خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي الماضية، لتثبت الآشعة إصابته بقطع في الرب الصليبي.

ومن المقرر أن يجري أوكري عملية الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة، ويغيب عن أسوان لمدة ستة أشهر.

وتعد إصابة أوكري بالصليبي، هي الثاتية في صفوف قريق أسوان بعد إصابة أحمد عبد الظاهر هو الآخر، وغيابه حتى نهاية الموسم.

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وانضم أوكري إلى نادي أسوان، مطلع الموسم الجاري قادما من نادي سموحة السكندري بعقد يمتد لمدة موسمين.

وشارك أوكري في 7 مباريات مع أسوان هذا الموسم وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويحل نادي أسوان ضيفا على فريق طنطا، غدا الثلاثاء في تمام الثانية والنصف ظهرا، في إطار مناقسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل أسوان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد5 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر 6 مباريات.