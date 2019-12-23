رياضة | تعادل مثير للزرقا مع كوكاكولا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للزرقا مع كوكاكولا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة كوكاكولا والزرقا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

دخل فريق كوكاكولا، بتشكيل مكون من : محمد ميلا، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، اسلام كمونة، احمد عبدالمنعم، ايهاب عبدالمقصود، احمد بندق، احمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، اريك

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، حمد صالح، محمود عرفات، محمود عيد، محمد عبد الموجود، عمر عبدالشافي، محمد جدو

أما تشكيل الزرقا، فضم : مصطفي محمد، محمد السيد، حماده جلال، حسام فتحي، احمد ابراهيم، محمود علي، وليد نبيل، يوسف حسن، باسم عبدالمحسن، محمد السعيد

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عبدالرحمن سامي، محمد احمد، عبدالرحمن سمير، طارق اشرف، عمر سعيد، احمد عبدالفتاح، حسام محمد

وبدأ المباراة باستحواذ فريق كوكاكولا حتى نهاية الشوط الأول، وحصل كريم حلاوة لاعب كوكاكولا على إنذار للتداخله مع أحمد إبراهيم لاعب الزرقا في الدقيقة 45 .

ومع انطلاق الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق كوكاكولا، وسجل أكرم عبدربه لاعب كوكاكولا، الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

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ودفع ممدوح عبدالحي، المدير الفني لكوكاكولا، باللاعب محمد كفتة بدلاً من اللاعب اريك في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 29 من الشوط الثاني، دفع مدرب كوكاكولا باللاعب محمد جدو بدلا من كريم حلاوة في الدقيقة 29 من الشوط الثاني، فيما دفع مدرب الزرقا باللاعب احمد عبدالفتاح بدلاً من أحمد إبراهيم .

وحصل أحمد أمين لاعب الزرقا على اندار يعد تدخله مع محمد ميلا حارس كوكاكولا، في الدقيقة 40 من الشوط الثاني .

وحصل ايهاب عبدالمقصود، لاعب كوكاكولا، على إنذار في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، وخرج ايهاب عبدالمقصود، لاعب كوكاكولا للإصابة، ونزول حمد صالح في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

وسجل باسم عادل لاعب الزرقا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

وأدار اللقاء الحكم محمد صابر ، عاونه محمد أحمد محمود، سيد خاطر .

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 21 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- منتخب السويس 15 نقطة

4- جمهورية شبين 13 نقطة

5- كوكاكولا 13 نقطة

6- الداخلية 13 نقطة

7- النجوم 11 نقطة

8- النصر 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين