نجم توتنهام مفاجأة مانشستر يونايتد في يناير 

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن إمكانية رحيل نجم وسط ميدان توتنهام هوتسبير "إيريكسن" للرحيل عن صفوف الفريق وإرتداء التشرت الأحمر لمانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم .



ويرغب اللاعب لخوض تجربة إحترافية جديدة في ريال مدريد ولكن بعد تألق الفتي الأوروجوياني "فالفيردي" وإعتماد زيدان عليه أصبح الأمر في غاية الصعوبة أن يضمن إيريكسن مكاناً أساسياً في تشكيلة الملكي .

ويصبح اللاعب حر في الصيف القادم ورحيله مجاناً متاح ، لهذا السبب يسعي مانشستر يونايتد في خطف إيريكسن في الإنتقالات الشتوية القادمة وتقديم مبلغ ٢٠ مليون يورو.