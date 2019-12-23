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نجم توتنهام مفاجأة مانشستر يونايتد في يناير 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن إمكانية رحيل نجم وسط ميدان توتنهام هوتسبير "إيريكسن" للرحيل عن صفوف الفريق وإرتداء التشرت الأحمر لمانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم .

ويرغب اللاعب لخوض تجربة إحترافية جديدة في ولكن بعد تألق الفتي الأوروجوياني "فالفيردي" وإعتماد زيدان عليه أصبح الأمر في غاية الصعوبة أن يضمن إيريكسن مكاناً أساسياً في تشكيلة الملكي .

ويصبح اللاعب حر في الصيف القادم ورحيله مجاناً متاح ، لهذا السبب يسعي مانشستر يونايتد في خطف إيريكسن في الإنتقالات الشتوية القادمة وتقديم مبلغ ٢٠ مليون يورو.

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