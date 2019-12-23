نادي أتلتكو مدريد يحسم صفقة كافاني

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نشرت مواقع التواصل الإجتماعي تقارير صحفية، تقول بأن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق بضم الأوروجوياني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان.
وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن كافاني وافق على الإنضمام لصفوف النادي الاسباني، الصيف المقبل لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت الشبكة ذاتها أن التقارير متضاربة حول إمكانية انضمام اللاعب إلى الروخيبلانكوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل مبلغ مالي بسيط يدفعه أتلتيكو لباريس.
وتكون صفقة كافاني مجانية إذا تمت في فصل الصيف، وذلك لأن عقد كافاني ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وتألق كافاني في السنوات الأخيرة، مع باليرمو ونابولي في إيطاليا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.
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