شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والشرطة في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 محمد الدمتناوي يلتقي نادي الشباب السعودي أمام نظيره الشرطة العراقي اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.

وتقام مباراة الشباب والشرطة العراقي على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد. وكان نادي الشباب السعودي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب مواطنة فريق أبها، بينما تأهل الشرطة العراق بعد أن نجح في تخطي فريق نواذيبو الموريتاني. وقد أعلن المدرب لويس غارسيا بلازا تشكيل الشباب السعودي وجاء كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: عبد الله العويشير خط الدفاع: فهد غازي _ جمال بلعمري _ محمد سالم _ متعب المفرج خط الوسط: ألفريد ندياي _ دانيلو أسبريا _ كريستيان خوانكا خط الهجوم: تركي العمار _ سيبا _ عبد المجيد الصليهم. وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد البقعاوي _ عبد الملك الخيبري _حسن الراهب _ محمد السهلاوي _حسن القيد _محمد عواجي _أحمد شراحيلي.

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