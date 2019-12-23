شكرا لقرائتكم المقاولون يتقدم على الإسماعيلى بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط من عمر المباراة المقامة حاليا بين المقاولون والاسماعيلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى يقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وظهر الإسماعيلى فى الشوط الأول بمستوى جيد وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ونجح المقاولون فى استغلال هجمة مرتدة فى الدقيقة 38 ليحسم الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل يضم: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، ابراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

Advertisements

بينما خاض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد مجدي، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي، أحمد أيمن، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، طارق همام، شيلونجو.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف.