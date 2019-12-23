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هاني زادة يعاين ملعب ليفى مواناواسا بندولا الزامبية قبل مواجهة زيسكو

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جدة - عمرو شويل قام هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية والذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة اقامتها يوم السبت المقبل.

 

وأكد هاني هازدة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أرضية الملعب جيدة، ومدرجات الملعب تتسع لـ 40 ألف مشجع.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 3 نقاط بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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