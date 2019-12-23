شكرا لقرائتكم هاني زادة يعاين ملعب ليفى مواناواسا بندولا الزامبية قبل مواجهة زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد هاني هازدة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أرضية الملعب جيدة، ومدرجات الملعب تتسع لـ 40 ألف مشجع.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 3 نقاط بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
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